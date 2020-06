Российская артистка Кристина Асмус, которая восемь лет состояла в браке с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым, заявила, что решение о разводе принадлежит ей.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании, комментарий в интернете - фейк. Решение о разводе моё. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Всё-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается. Спасибо", - написала она.

Напомним, ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что сообщение о разводе российского комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказалось розыгрышем. По его словам, пара получила синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе. "В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку [чтоб определить победителя], но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих", — добавил ведущий Comment Out. Он уточнил, что посты Харламова и Асмус о разводе написаны "с карточки". По условиям шоу Comment Out участникам иногда нужно публиковать провокационные посты в соцсетях.

Как сообщала "Страна", российский шоумен, резидент Comedy Club Гарик Харламов и его жена - актриса, звезда сериала "Интерны Кристина Асмус объявили о разводе.