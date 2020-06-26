Больницы второй волны будут принимать больных коронавирусом - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине готовят больницы второй волны из-за увеличения количества зараженных коронавирусом. Больницы будут принимать зараженных.
Об этом Шмыгаль написал в своем в Telegram.
"Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема больных с коронавирусом. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд - почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилось. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - заявил Шмыгаль.
Фото: Telegram/Прем‘єр-міністр України Шмигаль Д.А.
Шмыгаль заявляет что по словам медиков, причина антирекордов - в том, что люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать.
"Поэтому если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, единственный путь - вместе придерживаться ограничений, предложенные в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть честными и с ответственностью относиться к простых правил", - напомнил премьер.
Ранее "Страна" писала, что опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 25 июня.
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