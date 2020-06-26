Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине готовят больницы второй волны из-за увеличения количества зараженных коронавирусом. Больницы будут принимать зараженных.

Об этом Шмыгаль написал в своем в Telegram.

"Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема больных с коронавирусом. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд - почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилось. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - заявил Шмыгаль.



Фото: Telegram/Прем‘єр-міністр України Шмигаль Д.А.

Шмыгаль заявляет что по словам медиков, причина антирекордов - в том, что люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать.

"Поэтому если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, единственный путь - вместе придерживаться ограничений, предложенные в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть честными и с ответственностью относиться к простых правил", - напомнил премьер.

Ранее "Страна" писала, что опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 25 июня.

Также мы рассказывали, какие области Украины не готовы к ослаблению карантина по данным на 25 июня.