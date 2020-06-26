В западных регионах Украины, где сейчас наблюдаются сильные паводки, возможна эпидемия кишечной палочки, однако в целом эвакуация не требуется.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Конечно, кроме COVID-19 мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся ко вспышкам и кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно. Мы всегда готовим систему сразу после того, как это происходит (паводки - Ред.)", - заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли медицинская система пострадавших областей к еще большему наплыву больных коронавирусом из-за невозможности соблюдать карантин местными жителями и не контактировать с окружающими в условиях подтопления хозяйства.

Касательно подтопленной больницы города Галич в Ивано-Франковской области, где лечат больных коронавирусом, то затопило только подвал здания. Было принято решение об эвакуации троих рожениц, остальных же, включая девять пациентов с коронавирусом, эвакуировать нет надобности. То же касается и 11 других больниц, которые частично пострадали от паводков.

"Действительно, в больнице Галича было затоплено подвальное помещение, и мы начали готовиться к возможной эвакуации… были эвакуированы только три женщины-роженицы, остальных не эвакуировали, ситуация полностью контролируемая. Эвакуация на данный момент не требуется", - добавил Степанов, отметив, что обращений по поводу травм из-за наводнений пока что не было.

Напомним, наводнение в Ивано-Франковской области продолжает терроризировать местных жителей. В городе Галич из-за паводков затопило местную больницу, в которой лежали пациенты с Covid-19.

Как сообщала "Страна", Западную Украину смывает жуткое наводнение, которое сравнивают с катастрофическим паводком 2008 года, и даже хуже - старожилы говорят, что не видели такой беды со времен конца Второй мировой войны.