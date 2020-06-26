Главу областной государственной администрации и сотрудника ОГА поймали при получении взятки. Чиновники хотели 1,8 миллионов гривен. В сумке, которую им передали, было 250 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В сообщении НАБУ не указывались фамилии фигурантов, но по информации ряда изданий речь идет о бывшем главе Кировоградской области Андрее Балоне, увольнение которого было согласовано на сегодняшнем заседании правительства.

Чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области дать им взятку в 1,8 млн. грн в обмен на то, что они не будут мешать его деятельности.

По информации следствия первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 тыс. грн – уличены с поличным.

"Председателя ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления", - подытожили в НАБУ.

Фото: НАБУ

Ранее "Страна" писала, что в Кривом Роге при получении крупной взятки задержаны местный депутат и полицейский. По предварительным данным, они требовали деньги у 51-летнего частного предпринимателя за какие-то долговые обязательства в размере 100 000 долларов.

Также мы рассказывали, что прокуратура подозревает бывшего правоохранителя в отмывании 120 млн грн.