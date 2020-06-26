В четверг, 25 июня, на территории столичного локомотивного депо состоялась церемония прощания с погибшими во время взрыва в доме на Позняках.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Двое погибших работали на железной дороге. 18-летняя дочь одного из них осталась сиротой. Под завалами нашли тело ее мамы и брата. Девушке чудом удалось уцелеть. В момент взрыва она как раз была в ванной и успела выбежать из квартиры.

Напомним, что из-за взрыва на Позняках пострадали 11 семей работников "Укрзализныци".

Как сообщалось, сегодня Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших от взрыва.