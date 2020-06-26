Китай после стычки с Индией на границе на спорной территории возвел новые фортификационные сооружения на месте недавних столкновений солдат. Индия тоже возводит защитные сооружения. Это может привести к новому обострению.

Об этом сообщает Reuters.

Новые строительные работы продолжались в течение недели и грозят новой эскалацией между двумя государствами, владеющими ядерным оружием.

Фортификации армии Китая включают замаскированные палатки или крытые сооружения у подножия скал, а на небольшом расстоянии – вероятно новый лагерь со стенами и баррикадами.

В свою очередь Индия возводит защитные барьеры, которых на снимках со спутника не видно.

Напомним, что в начале месяца 20 военных индийской армии убиты во время вооруженного столкновения на границе между Индией и Китаем, в восточной части индийской области Ладакх. Расположенная там между позициями индийских и китайских войск долина Галван является территорией, оспариваемой с 1962 года.

Также мы рассказывали, что парламент Непала начал обсуждать аннексию спорной с Индией территории в Гималаях.