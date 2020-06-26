В Ивано-Франковске полиции пришлось успокаивать пьяного хулигана с автоматом АК-47 в руках. Сначала правоохранители отвлекли его, а затем отобрали оружие и надели наручники - в ходе операции никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

"Полицейские Ивано-Франковска области открыли уголовное производство по факту совершения хулиганских действий в кафе, угрозе работникам заведения и правоохранителям оружием. 23 июня в 19:00 на линию «102» поступило сообщение о конфликте в Ивано-Франковске в микрорайоне Пасечная. На указанное место немедленно выехали сотрудники полиции и установили, что франковчанин распивал спиртные напитки в кафе и спровоцировал конфликт с работниками заведения. После этого покинул кафе и обещал вскоре вернуться", - указано в сообщении.

После угроз владельцы заведения решили вызвать охранную фирму, которая прибыла как раз в момент возвращения дебошира. Однако на замечания охраны он не реагировал, а начала также угрожать оружием. После этого было решено вызвать полицию, однако и это мужчину не успокоило - он направил автомат на правоохранителей и перезарядил оружие, приготовившись стрелять.

Чтобы не привести к лишним жертвам, полиция отвлекла нарушителя на разговор, после чего быстро нейтрализовала. Выяснилось, что хулиган - местный житель в возрасте 43 лет, оружие отправили на экспертизу, а за хулиганство с применением специального оружия мужчине может грозить от трех до семи лет ограничения свободы.

Напомним, в Харькове действующий полицейский вызвал патрульных из-за того, что увидел в салоне машине предмет, который принял за оружие. Оказалось, что это был игрушечный автомат. Правоохранители проводят служебное расследование инцидента.

Как сообщала "Страна", в ходе задержания девушки на автомобиле в Ржищеве Киевской области один из патрульных рискнул попробовать разбить боковое стекло автоматом, но оружие выпало и осталось в машине, упав на заднее сиденье.