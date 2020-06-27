Предприятие обратилось в суд с иском о признании недействительным свидетельства на знак для товаров и услуг ответчика. Местный суд удовлетворил исковые требования, но Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска.

Как информирует Юрлига, истец утверждал, что обжалованная торговая марка не отвечает условиям правовой охраны, поскольку:

- не могут получить правовую охрану обозначения, которые являются обманными или такими, которые могут ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, которое производит товар или оказывает услугу;

- не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, которые являются тождественными или похожими настолько, что их можно спутать со знаками, раньше зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг;

- товары, для которых зарегистрирована ТМ родственны с товарами, для которых раньше зарегистрированы знаки для товаров и услуг истца.

Требования истца, связанные с обманчивостью противопоставленных торговых марок основываются на их сходстве.

В кассационной жалобе истец отрицал заключения суда апелляционной инстанции, связанные с определением сходства противопоставленных торговых марок и определением однородности товаров. Он указал, что коллегия судей суда апелляционной инстанции не имела права самостоятельно осуществлять оценку вопросов сходства спорных обозначений как рядовой потребитель.

Коллегия Хозяйственного суда ВС упразднила решение апелляционного суда, удовлетворив кассационную жалобу.

Верховный Суд отметил, что судом апелляционной инстанции в нарушение норм процессуального права не была осуществлена оценка доказательств (выводов экспертиз в частности), а зато перебраны несвойственные суду функции эксперта.

При таких обстоятельствах апелляционный суд без достаточных на то оснований упразднил законное и обоснованное решение суда первой инстанции.

Ранее Верховный суд окончательно признал неправомерным решение НБУ о выводе с рынка банка "Финансовая инициатива".

Также мы писали, когда нельзя рассматривать дела в письменном производстве при отсутствии сторон.