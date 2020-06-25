Германия готовится к ответным санкциям против США за предупреждение о блокировке строительства "Северного потока-2".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

"Администрация канцлера Ангелы Меркель рассматривает вопрос о необходимости скоординированных действий Европейского Союза", - указано в сообщении.

Американский законопроект о расширении санкций предусматривает применение мер против всех компаний, участвующих в проекте "Северный поток - 2".

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2", против которого выступает США, будет завершено благодаря тому, что судно "Академик Черский", проводящее работы на этом объекте, теперь записано на российский фонд STIF.

Как сообщала "Страна", США продолжают оказывать давление на компанию, которая занимается укладкой газопровода из России в Германию - "Северный поток-2". На рассмотрение в Конгресс поступила новая инициатива, которая предполагает введение новых санкций против России и всех компаний, которые помогают в работах.