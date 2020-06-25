Российский мотоблогер разбился насмерть, когда ехал на мотоцикле из Тамбова в Волгоград. Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 "Каспий".

Об этом в Instagram сообщил YouTube-блогер pilot.zx6r.

Блогер на мотоцикле Suzuki пытался обогнать автомобиль и врезался во встречно фуру марки DAF XF, которой управлял 32-летний мужчина.

Блогер скончался на месте до приезда скорой помощи.

"О манере его езды мы разговаривали не раз, но он не слушал. А везение рано или поздно заканчивается", - написал знакомый погибшего.

31-летний Александр Diablo R1 делал обзоры на мотоциклы, на которых ездил на высокой скорости и выполнял опасные маневры.

Ранее мы писали, что в результате ДТП под Киевом на Гостомельской трассе, по дороге в больницу, умерла девушка-пилот мотоцикла, которая вела мотоблог.

Также мы рассказывали, что год назад в России разбился известный мотоблогер, который управлял байком ногами.