По состоянию на четверг, 25 июня, 12 областей Украины и Киев не готовы к дальнейшему смягчению карантина.

Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная пресс-службой Минздрава.

Отметим, что ранее правительство установило четыре условия для смягчения карантина в регионах:

Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест. Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения. Процент выявления, то есть, число обнаруженных положительных тестов на коронавирус относительно предыдущих результатов должен быть не выше 11%. Динамика - уровень роста заболеваемости. Показатель должен составлять не более 10%.

На сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы: Киев, Киевская, Волынская, Закарпатская, Житомирская, Донецкая, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. За последние сутки список покинула Днепропетровская, а до этого - Житомирская области, так как ситуация в регионах улучшилась.

Напомним, 24 июня недоступных для ослабления карантина областей было 14 вместе со столицей.

Как сообщала "Страна", вступили в силу новые показатели готовности областей к смягчению карантина. Они более точные и помогут не ужесточать ограничения в Киеве и Черновицкой области.