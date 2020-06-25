С 1 июля вступает в силу Закон №2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", которым, в частности, вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Так, в соответствии с данным Законом управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения станет уголовным проступком, которое не несет большую общественную опасность и за совершение которого предусмотрено менее строгое наказание, чем за преступление, сообщает Портал "Судебная власть Украины".

1. Уголовный кодекс дополняется статьей 286-1, согласно которой:

Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, а также передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов, или отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, а так же употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия при его участии алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме тех, которые входят в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, или до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования наказываются штрафом от одной тысячи (17000 грн.) до двух тысяч (34000 грн.) НМДГ с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Такие же действия, совершенные повторно, наказываются штрафом в размере до трех тысяч (51000 грн) НМДГ с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.

2. Кроме того, статья 130 КУоАП излагается в редакции, в соответствии с которой:

Управление речными, морскими или маломерными судами судоводителями в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, а так же передача управления судном лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов, а также отказ лиц, управляющих речными, морскими или маломерными судами, от прохождения в соответствии с установленным порядком осмотра на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, влекут наложение штрафа в размере одной тысячи (17000 грн) НМДГ или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, с лишением права управления всеми видами плавучих средств на срок от одного до трех лет.

Такие действия, совершенные лицами, не имеющими права управления речными, морскими или маломерными судами, влекут наложение штрафа в размере одной тысячи пятисот (25500 грн) НМДГ или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Прием судоводителем после аварийного происшествия при его участии алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме тех, которые входят в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как судно было остановлено по требованию полицейского или другого уполномоченного законом должностного лица до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих его внимание и скорость реакции, или до принятия решения об освобождении от проведения такого осмотра, влечет за собой наложение штрафа на судоводителей в размере одной тысячи двухсот (20400 грн) НМДГ с лишением права управления всеми видами плавучих средств на срок три года.

Ранее "Страна" сообщала, что от алкоголя за два месяца в Украине умерло больше, чем от коронавируса.

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