Молочный коктейль идеален для лета. Этот охлажденный напиток не только утолит жажду, но и может заменить перекус в жаркий полдень, когда совсем нет аппетита. Предлагаем пять рецептов на любой вкус- классический,

1. Классический молочный коктейль

На 1 порцию понадобится:

Пломбир или ванильное мороженое - 8 ст. л

Молоко - 250 мл

Мед/сироп/варенье - 1-2 ч.л (по вкусу)

Приготовление:

Смешайте в блендере охлажденное молоко и мороженое. Можно добавить подсластитель для вкуса (мед, сироп или варенье) Перелейте в высокий стакан. Можно украсить печеньем, ягодами, сиропом, шоколадной крошкой

Классический молочный коктейль. Фото: ohmydish.com

2. Молочный коктейль с колой

На 1 порцию понадобится:

Ванильное мороженое - 10 ст.л

Молоко - 80 мл

Вишневый сок - 2 ст.л

Кола - 200 мл

Сок лайма - 1 ст.л

Приготовление:

В блендере взбейте мороженое, охлажденное молоко, половину сока лайма и вишни. На дно стакана налейте оставшийся сок вишни и лайма. Сверху молочный коктейль так, чтобы примерно одна пятая стакана осталась пустой. Медленно долейте колу

Молочный коктейль с колой. Фото: boulderlocavore.com

3. Молочный коктейль с клубникой

Для 1 порции вам понадобится:

Мороженое пломбир - 100 гр

Молоко - 250 мл

Клубника - 150 гр

Сахар - 1 ст.л

Приготовление:

Перетрите клубнику через сито, чтобы отделить косточки. Взбейте в блендере клубнику, молоко и мороженое. Разлейте по предварительно охлажденным в холодильнике стаканам. Можно украсить целыми ягодами или веточками мяты.

Молочный коктейль с клубникой. Фото: TVCook

4. Молочный коктейль с кофе

Для 1 порции понадобится:

Молоко - 200 мл

Чашка крепкого заваренного эспрессо

Сливочное или молочное мороженое - 50 гр

Мед - 1-2 ст. л

Шоколад - пару ломтиков для украшения

Приготовление:

Взбейте в блендере молоко, мед и мороженое Добавьте кофе и взбейте еще раз Готовый коктейль можно украсить шоколадной крошкой и взбитыми сливками

Молочный коктейль с кофе. Фото: pixabay.com

5. Молочный коктейль без мороженого

На 1 порцию понадобится:

Молоко - 300 мл

Сахар - 20 гр

Лед - четверть стакана

Приготовление:

Взбейте в блендере холодное молоко и сахар - до появления пышной пенки и растворения сахара. Всыпьте лед и взбивайте еще 10 секунд. Можно не использовать лед - тогда молоко нужно подморозить в морозилке, чтобы там появились льдинки. Перелейте в стакан и пейте сразу же. чтобы не осела пышная пенка.

Молочный коктейль без мороженого. Фото: 1000.menu

Приятного аппетита!