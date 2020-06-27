Молочный коктейль идеален для лета. Этот охлажденный напиток не только утолит жажду, но и может заменить перекус в жаркий полдень, когда совсем нет аппетита. Предлагаем пять рецептов на любой вкус- классический,
1. Классический молочный коктейль
На 1 порцию понадобится:
- Пломбир или ванильное мороженое - 8 ст. л
- Молоко - 250 мл
- Мед/сироп/варенье - 1-2 ч.л (по вкусу)
Приготовление:
- Смешайте в блендере охлажденное молоко и мороженое. Можно добавить подсластитель для вкуса (мед, сироп или варенье)
- Перелейте в высокий стакан. Можно украсить печеньем, ягодами, сиропом, шоколадной крошкой
Классический молочный коктейль. Фото: ohmydish.com
2. Молочный коктейль с колой
На 1 порцию понадобится:
- Ванильное мороженое - 10 ст.л
- Молоко - 80 мл
- Вишневый сок - 2 ст.л
- Кола - 200 мл
- Сок лайма - 1 ст.л
Приготовление:
- В блендере взбейте мороженое, охлажденное молоко, половину сока лайма и вишни.
- На дно стакана налейте оставшийся сок вишни и лайма. Сверху молочный коктейль так, чтобы примерно одна пятая стакана осталась пустой.
- Медленно долейте колу
Молочный коктейль с колой. Фото: boulderlocavore.com
3. Молочный коктейль с клубникой
Для 1 порции вам понадобится:
- Мороженое пломбир - 100 гр
- Молоко - 250 мл
- Клубника - 150 гр
- Сахар - 1 ст.л
Приготовление:
- Перетрите клубнику через сито, чтобы отделить косточки.
- Взбейте в блендере клубнику, молоко и мороженое.
- Разлейте по предварительно охлажденным в холодильнике стаканам. Можно украсить целыми ягодами или веточками мяты.
Молочный коктейль с клубникой. Фото: TVCook
4. Молочный коктейль с кофе
Для 1 порции понадобится:
- Молоко - 200 мл
- Чашка крепкого заваренного эспрессо
- Сливочное или молочное мороженое - 50 гр
- Мед - 1-2 ст. л
- Шоколад - пару ломтиков для украшения
Приготовление:
- Взбейте в блендере молоко, мед и мороженое
- Добавьте кофе и взбейте еще раз
- Готовый коктейль можно украсить шоколадной крошкой и взбитыми сливками
Молочный коктейль с кофе. Фото: pixabay.com
5. Молочный коктейль без мороженого
На 1 порцию понадобится:
- Молоко - 300 мл
- Сахар - 20 гр
- Лед - четверть стакана
Приготовление:
- Взбейте в блендере холодное молоко и сахар - до появления пышной пенки и растворения сахара.
- Всыпьте лед и взбивайте еще 10 секунд. Можно не использовать лед - тогда молоко нужно подморозить в морозилке, чтобы там появились льдинки.
- Перелейте в стакан и пейте сразу же. чтобы не осела пышная пенка.
Молочный коктейль без мороженого. Фото: 1000.menu
Приятного аппетита!