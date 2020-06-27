Как приготовить молочный коктейль дома. Фото: delo-vkusa.ru
Как приготовить молочный коктейль дома. Фото: delo-vkusa.ru

Молочный коктейль идеален для лета. Этот охлажденный напиток не только утолит жажду, но и может заменить перекус в жаркий полдень, когда совсем нет аппетита. Предлагаем пять рецептов на любой вкус- классический, 

1. Классический молочный коктейль

На 1 порцию понадобится:

  • Пломбир или ванильное мороженое - 8 ст. л
  • Молоко - 250 мл
  • Мед/сироп/варенье - 1-2 ч.л (по вкусу)

Приготовление:

  1. Смешайте в блендере охлажденное молоко и мороженое. Можно добавить подсластитель для вкуса (мед, сироп или варенье)
  2. Перелейте в высокий стакан. Можно украсить печеньем, ягодами, сиропом, шоколадной крошкой

Молочный коктейль

Классический молочный коктейль. Фото: ohmydish.com

2. Молочный коктейль с колой

На 1 порцию понадобится:

  • Ванильное мороженое - 10 ст.л
  • Молоко - 80 мл
  • Вишневый сок - 2 ст.л
  • Кола - 200 мл
  • Сок лайма - 1 ст.л

Приготовление:

  1. В блендере взбейте мороженое, охлажденное молоко, половину сока лайма и вишни.
  2. На дно стакана налейте оставшийся сок вишни и лайма. Сверху молочный коктейль так, чтобы примерно одна пятая стакана осталась пустой.
  3. Медленно долейте колу

Молочный коктейль с колой

Молочный коктейль с колой. Фото: boulderlocavore.com

3. Молочный коктейль с клубникой

Для 1 порции вам понадобится:

  • Мороженое пломбир - 100 гр
  • Молоко - 250 мл
  • Клубника - 150 гр
  • Сахар - 1 ст.л

Приготовление:

  1. Перетрите клубнику через сито, чтобы отделить косточки.
  2. Взбейте в блендере клубнику, молоко и мороженое.
  3. Разлейте по предварительно охлажденным в холодильнике стаканам. Можно украсить целыми ягодами или веточками мяты.

Молочный коктейль с клубникой

Молочный коктейль с клубникой. Фото: TVCook

4. Молочный коктейль с кофе

Для 1 порции понадобится:

  • Молоко - 200 мл
  • Чашка крепкого заваренного эспрессо
  • Сливочное или молочное мороженое - 50 гр
  • Мед - 1-2 ст. л
  • Шоколад - пару ломтиков для украшения

Приготовление:

  1. Взбейте в блендере молоко, мед и мороженое
  2. Добавьте кофе и взбейте еще раз
  3. Готовый коктейль можно украсить шоколадной крошкой и взбитыми сливками

Молочный коктейль с кофе. Фото: pixabay.com

5. Молочный коктейль без мороженого

На 1 порцию понадобится:

  • Молоко - 300 мл
  • Сахар - 20 гр
  • Лед - четверть стакана

Приготовление:

  1. Взбейте в блендере холодное молоко и сахар - до появления пышной пенки и растворения сахара.
  2. Всыпьте лед и взбивайте еще 10 секунд. Можно не использовать лед - тогда молоко нужно подморозить в морозилке, чтобы там появились льдинки.
  3. Перелейте в стакан и пейте сразу же. чтобы не осела пышная пенка.

Молочный коктейль без мороженого

Молочный коктейль без мороженого. Фото: 1000.menu

Приятного аппетита!

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