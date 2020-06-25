В Европе разрешили лечить коронавирус противовирусным препаратом
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендует для борьбы с коронавирусом использовать препарат "Ремдесивир".
Об этом сообщило французское издание Le Figaro.
"Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендовало в четверг позволить провести маркетинг противовирусного препарата Ремдесивир в пределах Европейского Союза для пациентов, пораженных коронавирусом", - говорится в сообщении.
В штаб-квартире ЕМА в Гааге также добавили, что эту рекомендацию теперь должна утвердить Европейская комиссия.
"Европейская комиссия имеет целью принять решение об условном разрешении на продажу ремдесивира в течение следующей недели", - заявили в агентстве.
Препарат рекомендуется для лечения COVID-19 у взрослых и подростков старше 12 лет, страдающих пневмонией и которые нуждаются в дополнительной вентиляции легких.
Исследования EMA подтвердило, что больные COVID-19, которые получали ремдесивир, выздоравливали в среднем на четыре дня быстрее, чем другие пациенты.
Препарат оказался эффективным в отдельных случаях заболевания коронавирусом, его использование разрешено в США и Японии.
Ранее "Страна" сообщала, что Словения вернулась к масочному режиму после роста заболеваемости коронавирусом.
Также мы писали, что после ослабления карантина в Европе ухудшилась ситуация с коронавирусом.