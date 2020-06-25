Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендует для борьбы с коронавирусом использовать препарат "Ремдесивир".

Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

"Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендовало в четверг позволить провести маркетинг противовирусного препарата Ремдесивир в пределах Европейского Союза для пациентов, пораженных коронавирусом", - говорится в сообщении.

В штаб-квартире ЕМА в Гааге также добавили, что эту рекомендацию теперь должна утвердить Европейская комиссия.

"Европейская комиссия имеет целью принять решение об условном разрешении на продажу ремдесивира в течение следующей недели", - заявили в агентстве.

Препарат рекомендуется для лечения COVID-19 у взрослых и подростков старше 12 лет, страдающих пневмонией и которые нуждаются в дополнительной вентиляции легких.

Исследования EMA подтвердило, что больные COVID-19, которые получали ремдесивир, выздоравливали в среднем на четыре дня быстрее, чем другие пациенты.

Препарат оказался эффективным в отдельных случаях заболевания коронавирусом, его использование разрешено в США и Японии.

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