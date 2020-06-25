В Одессе пьяный водитель на BMW с матерным словом на лобовом стекле сбил полицейского. После этого хулиган проехал с правоохранителем на капоте больше ста метров.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

В четверг, 25 июня, днем на улице Хуторской патрульные обратили внимание на автомобиль BMW, который остановился поперек дороги, игнорируя правила дорожного движения.

Водитель иномарки заблокировал движение другим транспортным средствам. При этом он вел себя агрессивно, у него были явные признаки алкогольного опьянения.

Чтобы убрать автомобиль с дороги инспекторы вызвали эвакуатор. Однако это не устроило водителя - он сел за руль автомобиля и поехал. Патрульный полицейский преградил ему дорогу, но водитель не остановился, а наехал на инспектора и проехал с ним на капоте более 100 метров.

"BMW остановил искусственный затор, который создали другие водители. Полицейские задержали водителя, отстранили от управления, а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку", - сообщили в управлении.

Кроме сбитого иномаркой патрульного пострадал еще один инспектор. Оба правоохранителя, получившие телесные повреждения, обратились в больницу за медицинской помощью.

На нарушителя составили административные материалы по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. Кроме того, в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

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