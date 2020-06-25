В Минздраве показали карту распространения коронавируса по областям на 25 июня. За последние сутки заразилось 994 человека

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 753 (1 091 выздоровел)

Волынская область - 2 024 (605 выздоровели)

Днепропетровская область - 1 069 (893 выздоровели)

Донецкая область - 399 (150 выздоровели)

Житомирская область - 1 337 (688 выздоровели)

Закарпатская область - 2 454 (864 выздоровели)

Запорожская область - 561 (401 выздоровел)

Ивано-Франковская область - 2 171 (1 083 выздоровели)

Киев - 4 613 (1 473 выздоровели)

Киевская область - 2 373 (1 185 выздоровели)

Кировоградская область - 636 (524 выздоровели)

Луганская область - 75 (54 выздоровели)

Львовская область - 4 627 (712 выздоровели)

Николаевская область - 377 (273 выздоровели)

Одесская область - 1 465 (569 выздоровели)

Полтавская область - 301 (267 выздоровели)

Ровенская область - 3 248 (1 623 выздоровели)

Сумская область - 277 (195 выздоровели)

Тернопольская область - 1 815 (1 102 выздоровели)

Харьковская область - 1 947 (977 выздоровели)

Херсонская область - 188 (175 выздоровели)

Хмельницкая область - 645 (515 выздоровели)

Черкасская область - 616 (431 выздоровели)

Черновицкая область - 4 31 (1 763 выздоровели)

Черниговская область - 506 (145 выздоровели).

"Подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1 067 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая. В госпитализации нуждались 10870 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 372 пациента. 29198 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3850 медработников.

Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 606 766, методом ИФА - 163 941.

Напомним, за последние два дня коронавирус в Украине поставил два антирекорда: 940 и 994 заболевших в сутки. То есть почти тысяча в день. Что вывело страну в европейскую тройку по приросту заболевших covid-19.

Как сообщала "Страна", продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах вызван увеличением числа тестирований населения на коронавирус, об этом заявил президент страны Дональд Трамп.