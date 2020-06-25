В Словении решило повторно обязать носить маски в закрытых общественных местах на фоне роста случаев заболевания коронавирусом в стране.

Об этом сообщает STA.

"Правительство решило вернуть обязательное ношение маски в закрытых общественных местах", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Словении Томаша Гантара, это решение пересматривается правительством каждые две недели.

Он также добавил, что во время первого раза, когда масочный режим стал обязательным, это дало хороший результат в борьбе с пандемией коронавируса в стране.

Как сообщалось ранее, правительство Словении раздаст людям ваучеры на 200 евро для отдыха внутри страны.

Также мы писали, что по данным ВОЗ, после ослабления карантина в Европе ухудшилась ситуация с коронавирусом.