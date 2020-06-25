Президент Украины Владимир Зеленский учредил в Украине новый праздник. День таможенника будет отмечаться каждый год 25 июня. То есть, праздновать работникам фискальной службы можно уже сегодня.

Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", - говорится в указе главы государства.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня фермера в стране 19 июня.

Также сообщали, что Зеленский решил сделать исламские праздники государственными в стране.