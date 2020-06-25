Украинским абитуриентам рассказали о правилах, по которым будут впускать в помещение проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"С 25 июня в Украине начинается внешнее независимое оценивание (ВНО). Министерство здравоохранения совместно с региональными департаментами образования приложило максимум усилий для обеспечения его проведения в соответствии с карантинно-эпидемиологическими нормами", - указано в сообщении.

Так, впускать в аудитории будут по графику и не более 15 человек. Расстояние между абитуриентами должно быть не менее 1,2 метра, а сопровождение, кроме лиц с инвалидностью, запрещено.

Также при входе каждому будут замерять температуру, проверять на наличие симптомов коронавируса, маски и только после обработки рук. В туалете каждого заведения должны быть одноразовые полотенца, антисептик и жидкое мыло.

На местах проведения тестов будут дежурить врачи, а все, кому будет отказано в допуске на тест, смогут пройти ВНО во время дополнительной сессии.

Напомним, перед началом Внешнего независимого оценивания по математике во Львове учителя, задействованные в проведении тестирования, прошли ИФА-тесты на наличие антител к коронавирусу. Из 1 645 педагогов у 32 они показали положительный результат.

Как сообщала "Страна", в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2020 года. Вступительные экзамены стартуют обязательным тестированием по математике. В этом году ВНО проводится во время эпидемии, поэтому действуют карантинные ограничения.