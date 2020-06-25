Украинцам рассказали об особенностях экранированных и закрытых ультрафиолетовых бактерицидных ламп при дезинфекции помещений.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Наиболее доступным, дешевым, изученным и популярным в Украине источником ультрафиолета являются ртутные лампы низкого давления. 85% излучения этих ламп приходится именно на длину волны 254 нм, что объясняет их отличное бактерицидное действие. Современные бактерицидные ультрафиолетовые лампы уже не образуют озон, который вредно влияет на здоровье людей. Бактерицидные УФ-лампы используют в составе УФ-облучателей. Сейчас выделяют три типа: открытые, экранированные и закрытые (или рециркуляторы). Тип облучателя определяет особенности его использования. Качественный балласт облучателя может увеличивать срок эксплуатации бактерицидных ламп вдвое и более", - указано в сообщении.

Экранированные облучатели

Принцип их работы заключается в том, что верхняя часть помещения постоянно обеззараживается УФ-излучением с присутствием людей в помещении. Экранированные облучатели используют для дезинфекции воздуха в помещениях, особенно в условиях неоптимальной вентиляции. Эффективность работы экранированных УФ-облучателей зависит от циркуляции воздуха в помещении между верхней и нижней зонами, может обеспечиваться работой вентиляции или вентиляторов.

Рециркуляторы (закрытые облучатели)

Принцип работы заключается в том, что воздух из помещения проходит через корпус прибора, в котором работает бактерицидная УФ-лампа. Использовать рециркуляторы для дезинфекции не рекомендуется из-за слишком низкой эффективности работы. Для оценки эффективной очистки воздуха принято использовать термин эквивалентная кратность воздухообмена. Рекомендуемая скорость дезинфекции воздуха - 6-кратный воздухообмен, то есть, 99% очистки воздуха в течение 46 минут. В идеале - 12-кратный воздухообмен (99% очистки воздуха в течение 23 минут).

"Подытоживая, использование рециркуляторов для дезинфекции воздуха в помещениях является мерой с сомнительной эффективностью в большинстве случаев", - добавили медики.

Напомним, украинцам рассказали, как правильно пользоваться ультрафиолетовыми лампами и с какими средствами они наиболее эффективны.

Как сообщала "Страна", при такой температуре, как сейчас в Украине, +30 градусов, повышаются риски сгореть на солнце, перегреться или получить тепловую травму.