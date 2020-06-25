В Вооруженных силах Украины по данным тестирования крови методом ПЦР по состоянию на 12.00 четверга, 25 июня, за последние сутки выявлено 15 зараженных коронавирусом. По состоянию на 10:00 прес-служба говорила всего о семи случаях заражения за сутки.

Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

"Сегодня, 25 июня в 12.00, пришли результаты ПЦР-тестирования из лабораторных центров Министерства обороны Украины и здравоохранения с положительными результатами от 24 июня. По результатам исследований подтверждено заболевание у 8 человек", - говорится в сообщении.

Из них 1 военнослужащий находится на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 7 человек, 4 из них во Львовской области, а 3 - в Киевской. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них заболевание протекает легко.

Итого в Вооруженных силах Украины за прошлые сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 407 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 86 человек.

Ранее "Страна" писала, что в Черногории появился реабилитационный центр для украинских военных.

Также мы рассказывали, что 23 июня коронавирусом в армии заразились 13 человек.