Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах вызван увеличением числа тестирований населения на коронавирус.

Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Количество заражений китайским вирусом растет из-за огромного количества тестирований. При этом смертность снижается, но фейковым новостям не нравится сообщать вам об этом!", - заявил он.

Напомним, за сутки в США выявили рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией. Так, по данным на четверг, Covid-19 заразились сразу 45,5 тыс. человек. Больше всего людей заразилось во Флориде и Калифорнии. В Калифорнии за последние два дня на 69% выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом. За сутки там зарегистрировали более 7,1 тыс. новых случаев заражения. Всего в этом штате выявлено более 190 тыс. заразившихся COVID-19. Госпитализированы с коронавирусом в Калифорнии более 4 тыс. человек, за последние 2 недели это число выросло на 29%.

Как сообщала "Страна", США продолжают бить печальные рекорды по количеству заболевших и жертв коронавируса. В апреле во всех штатах страны впервые в истории был объявлен режим "масштабного бедствия". Половина заболевших - жители Нью-Йорка, ставшего эпицентром эпидемии.