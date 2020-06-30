30 июня отмечают Международный день астероида. Дату с 2016 года учредили в ООН в целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами. Она приходится на годовщину падения Тунгусского метеорита, которое произошло в 1908 году в Сибири.

Что это за дата

С инициативой учреждения новой даты выступила Ассоциация исследователей космоса. Главными идеологами дня считаются гитарист группы "Queen" и астрофизик Брайан Мэй и режиссер Григ Рихтерс. В 2014 году Брайан Мэй написал музыку для фильма Рихтерса о падении астероида на Лондон. В результате сотрудничества у них появилась идея учредить День астероида.

Астероидами называют небесные тела в Солнечной системе, которые движутся вокруг Солнца и не имеют атмосферы. Их масса значительно меньше, чему планет. Считается, что в Солнечной системе могут вращаться до 1,9 млн астероидов диаметром больше километра. Самое крупное скопление астероидов находится между Марсом и Юпитером.

Метеоритом называют астероид или его частички, которые достигли поверхности Земли. Метеором - сгоревшее в атмосфере Земли небесное тело, не достигшее ее поверхности. Например, метеоры мы наблюдаем во время ежегодных "звездопадов" и метеорных потоков таких, как Персеиды, Дракониды, Лириды.

Персеиды считаются главным "звездопадом" лета

День астроида призван привлечь внимание мировой общественности к раннему обнаружению астероидов, приближающихся к Земле. ведь по расчетам ученым, столкновение с таким небесным телом диаметром 3 и более километра может вызвать значительные разрушения вплоть до исчезновения цивилизации.

Что известно о тунгусском метеорите

30 июня 1908 года в междуречье рек Тунгуска и Лена в Сибири упал крупнейший в истории Земли метеорит. Мощность взрыва от его падения оценивают в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии мощнейшей водородной бомбы. Взрывная волна повалила лес в радиусе 40 километров, пострадали животные и люди. После падения начался пожар.

В течение нескольких ночей на обширной территории от Енисея до атлантического побережья Европы наблюдались необычные световые явления, которые вошли в историю, как "светлые ночи лета 1908 года".

Природа тунгусского метеорита до сих пор точно не известна. Многочисленные экспедиции к месту его паления не обнаружили характерного кратера. При этом характер поваленной области леса был в форме бабочки, что позволило предположить, что метеорит взорвался еще в воздухе.

Поваленные после падения метеорита деревья. Фото: Википедия

В 2009 году в NASA высказали предположение, что Тунгусский метеорит состоял изо льда. При прохождение через слои атмосферы выделились молекулы воды и микрочастички льда, которые привели к образованию серебристых облаков в верхних слоях атмосферы. Они могли отражать свет, что объяснило бы светлые ночи после катастрофы.

Другие известные метеориты, упавшие на Землю

Среди нашумевших метеоритов были и другие. Например, самый крупный из обнаруженных метеоритов нашли в Намибии. Его диаметр 3 метра, а весил он более 60 тонн. Предположительно он упал около 80 тысяч лет назад. А обнаружил его в 1920 году местный фермер. На 84% небесное тело состояло из железа.

Метеорит Гоба по названию фермы, возле которой его нашли. Фото: nat-geo.ru

Самым изученным метеоритом считается метеорит Альенде, который упал в Мексике в 1969 году. Его кусочки разлетелись по музеям мира.

Известен и марсианский метеорит АLH84001, обнаруженный в Антарктиде в 1984 году. Считается, что он у пал на Землю около 13 тысяч лет назад. А его возраст оценивается от 3,9 до 4,5 млрд лет. По одной из гипотез он откололся от Марса во время столкновения планеты с крупным космическим телом.

Ну, и, конечно, наделал шума Челябинский метеорит - самое крупное из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита. Он взорвался над Челябинском в 2013 году. Это явление зафиксировали на видео.