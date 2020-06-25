Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен сравнил председателя Китайской Народной Респиблики Си Цзиньпина с советским лидером Иосифом Сталиным.

Об этом он сказал, выступая перед группой бизнес-лидеров в Финиксе, штат Аризона, пишет "Голос Америки".

"Коммунистическая партия Китая является марксистско-ленинской. Генеральный секретарь Си Цзиньпин видит себя преемником Иосифа Сталина", - сказал он.

О'Брайен обвинил обе политические партии США в том, что они несколько десятилетий недооценивали исходящую от Китая угрозу и не видели, что правительство Китая стремится "переиначить мир" по своему образу и подобию.

По мнению советника, американские политики были неправы, когда полагали, что по мере экономического развития Китая, он в конечном итоге демократизируется и будет проводить либерализацию.

По его словам, Китай пытается устранить "недружелюбные" зарубежные издания на китайском языке и использует Твиттер для распространения антиамериканской дезинформации. В целом ряде американских городов люди слушают FM-радиостанции, через которые распространяется "тонкая пропекинская пропаганда", - заявил О'Брайен.

"Под руководством президента Трампа Америка наконец-то осознала угрозу, исходящую от действий Коммунистической партии Китая, которую они представляют нашему великому образу жизни", – добавил он.

Ожидается, что высокопоставленные сотрудники администрации Трампа в ближайшие недели выступят с несколькими речами, посвященными Китаю, и выступление советника по национальной безопасности стало первым из них.

Ранее "Страна" писала, что Трамп не хотел слышать о начале пандемии Covid-19, чтобы не сорвать торговую сделку с Китаем.

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