В четверг, 25 июня, в Харьковской области на окружной дороге недалеко от села Хроли произошла дорожная авария. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

Об этом сообщает прес-служба Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщение об аварии поступило в 15:40. По дороге колонной двигались три новых военных автомобиля "Новатор" без номерных знаков. Последнее в колонне транспортное средство не соблюдало безопасную дистанцию и столкнулось с авто впереди себя, а то - с автомобилем, который двигался первым в колонне.

"Кроме того, 33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Golf", - говорится в сообщении.

В результате аварии получили травмы 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса. Их доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Фото: Национальная полиция

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