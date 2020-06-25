В Украине, которая бьет рекорды по количеству зараженных коронавирусом за сутки, на данный момент уже может быть 150 тысяч инфицированных коронавирусом нового типа против 40 тысяч по официальной статистике. На конец года может быть от 2500 до 7000 смертей от коронавируса.

Такие выводы можно сделать из математической модели, которую создали в Киевской школе экономики.

Модель имеет три сценария развития эпидемии - желтый (умеренный), черный (пессимистический) и зеленый (оптимистический).

"Динамика соответствует "желтому" сценарию, по которому можно прогнозировать около 4000 умерших до конца 2020 года. При таком сценарии адаптивный карантин продлится весь год", - говорят КШЭ.

В исследование говорится, что вероятным остается как "черный" сценарий (7000 умерших на конец года), так и "желто-зеленый" - 2500 смертей на конец года.

К концу 2020 года коронавирусом может переболеть до 650,000 человек.

Моделирование показывает, что общее количество случаев заболевания Covid-19 на сегодня составляет около 150 тыс., в том числе около половины – это активные случаи, включая бессимптомные, слабосимптомные случаи, заболевания сильной тяжести, протестированные и не протестированные.

"Рост был вызван послаблением каратина с 12 мая. Мы видим, что с 12 мая в границах карантинного периода пошел рост", - сказал в ходе презентации обновленных данных эпидемиологической модели Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) старший исследователь КШЭ Юрий Ганиченко.

В ходе презентации он отметил, что в настоящее время в Украине фиксируется вспышка заболевания COVID-19, которую прогнозировала KSE.

"Мы находимся в желтом сценарии, желтый сценарий означает, что у нас сейчас вспышка. Мы об этом предупреждали несколько недель назад. Тогда, к сожалению, многие людей в это не верили, но это пример того, как модель или аналитика помогает принимать правильные решения заранее", - сказал он.

Ганиченко сообщил, что Украина двигается по "желтому сценарию", который предполагает фактор умеренной сезонности. Данный сценарий предусматривает до 4 тыс. умерших от COVID-19 по состоянию на конец 2020 года.

"Эти цифры предоставлены при условии, что будет продолжаться разумный таргетированный карантин. Если карантин отменить полностью, то цифры на конец года будут значительно больше, в разы больше", - сказал он.

Ганиченко также отметил, что модель KSE и основанные на ней параметры введения карантинных ограничений позволяет смягчить влияния увеличения количества тестирований на рост заболеваемости.

"Если вы больше тестируете, то вы можете выявить больше заболевших. Но нам нужно знать не сколько мы выявили в тестах, а сколько относительно людей заболели в регионе, городе, селе. Поэтому мы предложили нормировать количество случаев на уровень тестирования, т,е. делили на уровень тестирования. Таким образом, это решает одну проблему, когда у политиков есть желание скрыть уровень заболеваемости и они не проводят тестирования", - сказал он.

Кроме того, Ганиченко сообщил, что моделирование показывает, что общее количество случаев заболевания COVID-19 на сегодня составляет около 150 тыс., в том числе около половины – это активные случаи, включая бессимптомные, слабосимптомные случаи, заболевания сильной тяжести, протестированные и не протестированные.

"Модель показывает, что активных случаев около 70 тыс. за последний месяц, начиная с конца мая процент выявления по результатам тестирований отвечает среднему в мире. Мы выявляем, в среднем, 30% от больных и активно больных", - сказал он.

Ганиченко сообщил, что при условии четкого соблюдения карантинных ограничений, "возможна ситуация, когда с 1 августа карантинные ограничения будут смягчены как минимум до конца лета".

В частности, карантинные ограничения должны соблюдаться в областях, которые "негативно влияют на статистику в Украине".

"Если мы не будем наблюдать сейчас усиление карантинных ограничений в тех областях, которые негативно влияют на среднюю динамику , то количество случае в день будет продолжать расти до того момента, когда будет нужно вводить большие карантинные ограничения", - сказал он.

В частности, по оценке KSE, ухудшение ситуации в Одесской области обусловлено ростом количества случаев заболевания в прилегающих к Молдавии и Румынии районах. Беларусь, Россия и Молдова демонстрируют наибольшее количество суточных случаев на 100 тыс. населения среди стран-соседей Украины.

Ранее "Страна" писала, что ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться, на следующей неделе количество случаев заражения может превысить 10 миллионов.

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