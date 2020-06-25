Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия другого закона - о лечении коронавирусной болезни незарегистрированными в Украине препаратами. Последний был принят Верховной Радой 30 марта.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Пресс-служба Зеленского отмечает, что документ направлен на обеспечение доступа к лекарствам больных Covid-19 и предотвращение распространения болезни.

Украинское законодательство позволяет применять для лечения Covid-19 как зарегистрированные в Украине препараты, так и незарегистрированные лекарственные средства, клинические испытания которых утверждены в установленном порядке и имеют целью исследовать эффективность и безопасность медикаментов.

Власти считают, что доступ к экспериментальным препаратам может помочь в борьбе с коронавирусом. Это касается лекарств, которые не зарегистрированы, однако уже прошли исследованы на предмет безопасности и эффективности и рекомендованы официальными органами США и стран - членов Европейского Союза, а также Великобритании, Японии, Австралии, Канады, КНР, Израиля. Такая практика используется во многих странах мира.

Закон, который подписал президент, продолжает применение этой практики в Украине до 1 января 2021 года.

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