Из-за того, что в Одесской области могут быть подтоплены автодороги и воды выйдет на участок трассы Одесса-Рени, дорога будет частично перекрыта.

Опасность выхода воды есть на участке трассы в пределах села Маяки и понтонного моста через реку Турунчук в районе села Троицкое.

Об этом сообщает прес-служба полиции Одесской области.

Правоохранители говорят, что будет перекрыт участок трассы Одесса-Рени в пределах 48 и 54 км (между автомобильными мостами Маяки и Паланка). Дорога будет закрыта в период с 8.00 26 июня до особого распоряжения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации.

"Просим водителей воздержаться от поездок через указанный участок дороги и выбрать альтернативный маршрут движения. Кроме того, настоятельно рекомендуем гражданам позаботиться о безопасности и воздержаться от отдыха на берегах реки Днестр в указанном районе", - призвали в облполиции.

Ранее "Страна" писала, что потоп на Западной Украине пришел почти в 300 населенных пунктов, большинство - в Ивано-Франковской области.

Однако не только запад страны может пострадать от стихии. В Одесской области готовятся к наводнению и предостерегают от отдыха в регионе.