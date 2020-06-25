Ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться, ситуация в Европе становится хуже, а на следующей неделе количество случаев заражения может превысить 10 миллионов.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе выступления перед Европарламентом, передает "РИА Новости".

"Хотя ситуация в Европе улучшилась, по всему миру она ухудшается. В первый месяц пандемии ВОЗ сообщили о менее 10 тысячах случаях, в последний же месяц было заявлено о почти четырех миллионах случаях. На следующей неделе мы ожидаем, что число случаев заражения достигнет 10 миллионов, а число жертв - 500 тысяч", - заявил гендиректор ВОЗ в ходе выступления перед Европарламентом.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.

Как сообщалось, в США установлен новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом.