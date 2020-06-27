Украинцы, давшие согласие на самоизоляцию и ее контроль с помощью приложения "Действуй дома", сталкиваются в проблемами. Приложение фактически не работает, из-за чего контролирующие органы сразу делают вывод о нарушении режима изоляции и выписывают гражданам многотысячные штрафы.

Одна из украинок, пострадавших от некорректной работы программы рассказала "Стране" подробности истории.

12 июня женщина и ее супруг приехали из Польши. На границе установили приложение, приехали домой - и пошел отсчет срока самоизоляции.

Приблизительно три раза в день приложение требует отправить фото, которое доказывает, что установивший его человек находится дома. Однако фото почти никогда не принимается с первого раза. При этом система пишет, что лицо на снимке не соответствует оригиналу или не та геопозиция.

На повторные попытки отправить фото дается 15 минут. После их истечения в случае неудачи приходит уведомление, что человек нарушил режим изоляции. После этого звонит участковый, чтобы уточнить, дома ли гражданин или нет.

"Мы все дни провели дома, ничего не нарушали. В подъезде есть камеры, и это легко проверить. Но уведомления в приложении получали несколько раз. Одно даже сегодня", - рассказала женщина.

Затем она описала ситуацию, когда ее мужу выписали штраф.

"Штраф нам хотят впаять за 19-е число. Тогда мой муж был в душе и не видел уведомлений. Он вышел и увидел, начал пытаться сделать фото и отправил его раза с 20-го. После этого позвонил участковый и спросил, дома ли мы и получилось ли отправить. Муж сказал да. Тот сказал: "Все ок". Но сегодня оказалось ничего не ок - 17 тысяч гривен штраф на имя мужа, потому что с его телефона не пришла фотография", - пожаловалась женщина.

Она добавила, что семья не раз обращалась в техподдержку приложения, но система отправляла их по кругу запросов. Семья не подписала признание вины и во вторник будет суд.

Обращение в техподдержку "Действуй дома" превращается в бег по замкнутому кругу

Ранее "Страна" рассказывала, как в идеале должно работать приложение "Действуй дома".

Мы также сообщали, что уже в мае люди стали массово жаловаться на плохую работу приложения.