На этих выходных на реке Днестр около седа Маяки в Беляевском районе Одесской области ожидается подъем уровня воды, что может привести к выходу воды на пойму, затоплению трассы Одесса-Рени, огородов и объектов в ряде сел.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"27-29 июня, в результате прохождения дождевого паводка на р.Днестр возле с.Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5м, в результате этого возможен выход воды на пойму, затопление трассы Одесса-Рени, огородов и объектов в с. Яськи., Г. Беляевка (Одесская область)", - говорится в сообщении.

Напомним, на западную часть Украины обрушилось масштабное наводнение, которое затронуло около 300 населенных пунктов. В то же время синоптики пока не предвещают прекращения дождей.

"Страна" подробно писала о том, что происходит на Западной Украине, где бушует наводнение.