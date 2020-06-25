Киевский апелляционный суд вынес вердикт по поводу иска известного юриста Андрея Портнова к бывшему президенту Петру Порошенко, его телеканалу "Прямой" и партии "Европейская солидарность".

Об этом сам юрист написал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что по решению суда Порошенко и его партия должны заплатить ему расходы по судебному процессу и в течении пяти дней опровергнуть всю ложь о якобы причастности Портнова к передаче в Россию материалов уголовных дел, в которых экс-президент является фигурантом.

"Петр Порошенко, думаю, мой расчетный счет Вы помните еще с Вашего прошлого платежа. Ну и наблюдаем за сайтом Вашей воровской партии и эфиром Вашего, живущего на украденные у страны деньги, офшорного канала "Прямой". Пять дней у Вас - и новые учебно-воспитательные мероприятия", - обратился адвокат к политику.

Напомним, в феврале суд признал недостоверной информацию, распространенную об Андрее Портнове телеканалом "Прямой" и сайтом партии Порошенко.

Команда бывшего президента подала на это решение апелляцию. Во время ее рассмотрения сегодня неизвестные сообщили о минировании Киевского апелляционного суда.