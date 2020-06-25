В пятницу, 26 июня, в Украине ожидается малооблачная погода и в большинстве областей сухая погода. Грозы, местами град и шквалы ветра до 15-20 м/с ожидаются в Карпатском регионе, где объявлен I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается восточный, юго-восточный, 5-12 м/с. В северных и центральных регионах ночью температура воздуха составит +14-17 градусов, днем потеплеет до +27-30.

На западе Украины ночью будет прохладно - до +13-16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26-29.

В восточной части ночью ожидается до +11-16 градусов, днем прогреется до +27-30.

В южных регионах страны ночью прогнозируют +15-18 градусов, днем воздух потеплеет до +28-31.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли два человека и один пропал без вести.

Также мы сообщали, что из-за непогоды в Украине в 8 областях подтоплены жилые дома, улицы и кровли школ.