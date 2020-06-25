Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой помочь преодолеть последствия наводнений на Западе Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отметили в МИД, отдельные обращения направлены в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

МИД рассчитывает, что зарубежные партнеры поддержат усилия правительства Украины по защите жизни и здоровья людей и объектов критической инфраструктуры от последствий стихии.

В министерстве напомнили, что в Ивано-Франковскую область направлены дополнительные подразделения МВД, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с техникой, а Кабинет министров рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов из госбюджета на преодоление последствий наводнений.

Ранее "Страна" писала, что наводнение уже добралось до Одесской области.

Мы также сообщали, что прекращения дождей на Западной Украине пока не предвидится.