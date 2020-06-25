Омеляна отпустили под личное обязательство. Фото: Страна

Судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокуратуры касательно избрания меры пресечения бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, частично. Экс-министра отпустили под личное обязательство.

Об этом сообщает корреспондент "Страны". 

Кроме того, Омелян должен сдать заграничный паспорт.

Напомним, что экс-министр является подозреваемым по делу о совершении незаконных действий, вследствие которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривен.

Также мы рассказывали, что на суд по мере пресечения Омеляну пришли бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун и девушка Сергея Стерненко.

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