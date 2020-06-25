Омеляна отпустили из здания суда под личное обязательство. Бывший министр должен сдать загран
Судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокуратуры касательно избрания меры пресечения бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, частично. Экс-министра отпустили под личное обязательство.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Кроме того, Омелян должен сдать заграничный паспорт.
Напомним, что экс-министр является подозреваемым по делу о совершении незаконных действий, вследствие которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривен.
Также мы рассказывали, что на суд по мере пресечения Омеляну пришли бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун и девушка Сергея Стерненко.
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