Около 300 млн человек в мире употребляют наркотики и это количество на 30% превышает показатель 10-летней давности. По оценке экспертов, рост уровня безработицы из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что "наиболее бедные слои населения окажутся еще более уязвимыми к употреблению наркотиков, наркоторговле и производству наркотиков, чтобы заработать денег".

Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Управления ООН, занимающегося борьбой с незаконным оборотом наркотиков и преступностью, пишет "Интерфакс-Украина".

"Около 269 млн человек употребляли наркотики в мире в 2018 году, что на 30% выше, чем в 2009 году", - говорится в сообщении.

В докладе эксперты анализируют последствия пандемии коронавируса. В этом контексте исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Вали призвала "все правительства выразить более значительную солидарность и поддержку, главным образом, развивающимся странам, для борьбы с незаконным оборотом наркотиков".

Согласно докладу, наиболее распространенным в 2018 году наркотиком был каннабис. По данным организации, около 192 млн человек употребляли его в мире два года назад.

Наиболее опасными наркотиками в мире остаются опиоиды, количество смертей от расстройств, связанных с их употреблением, выросло на 71%.

В докладе отмечается, что пока последствия пандемии на ситуацию с наркотиками в мире сложно оценить, однако она уже привела "к нехватке наркотиков на улицах и вызвала рост цен на них и ухудшение их качества".

"Последствия могут быть похожи на экономический кризис 2018 года... После кризиса некоторые пользователи начали стараться использовать более дешевые синтетические вещества. Правительства же сократили финансирование борьбы с нелегальным оборотом наркотиков", - отметили в подразделении ООН.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаеве поймали дилершу с наркотиками и психотропами более чем на 750 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в Киеве поймали полицейского лейтенанта, который брал взятки и торговал наркотиками.