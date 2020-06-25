Утром в четверг глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый собрал срочное совещание, посвященное ситуации с наводнением. Его участники приняли решение серьезно подготовиться к возможным последствиям стихии.

Об этом Куцый написал в своем Facebook.

По его словам, Бессарабия и север области уже страдают от непогоды. Большое количество воды надвигается в регион с Западной Украины.

"Мобилизовали руководителей Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковской и Яськовской ОТГ - именно они могут быть поражены непогодой в первую очередь, а потому уже сейчас вместе с работниками ГСЧС, национальной полицией и пограничниками работаем, чтобы принять все необходимые меры безопасности и ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасным местам". - написал губернатор.

Он добавил, что бассейновое управление водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная в усиленном режиме мониторит и контролирует обстановку на водных объектах.

Также он призвал жителей Одесской области и туристов в ближайшие выходные пропустить отдых на реке или лимане, так как он может быть смертельно опасен.

Ранее "Страна" рассказывала о масштабах потопа в западной части Украины. Он затронул 300 населенных пунктов.

Между тем прекращения дождей в регионе пока не предвидится.