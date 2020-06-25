Президент Украины Владимир Зеленский передал ключи от нового жилья пострадавшим от взрыва, произошедшего 21 июня в одной из многоэтажек киевского района Позняки.

Соответствующее видео опубликовал Офис президента в Facebook.

По словам президента, все 40 квартир будут выданы в течение месяца, а сегодня будут вручены ключи от первых 12.

"Сейчас первые 12 квартир мы хотим вам отдать, в первую очередь тем семьям, где дети", - заявил президент.

Он отметил, что отдельно квартиры получили киевлянка Анастасия, которая потеряла всю семью, и Анатолий, который потерял отца.

"Что касается помощи, мы готовы, оставляем тут нашего человека", - заявил Зеленский.

Кроме того, он попросил мэра Киева Виталия Кличко, который также присутствовал на мероприятии, сделать ремонт в новых квартирах, которые получат потерпевшие.

"Постоянно общаемся с потерпевшими, делаем все, чтобы поддержать людей, которые потеряли своих родных. Что касается обеспечением жилья... мы встречаемся, решаем поточные вопросы, которые возникают, и делаем все, чтобы люди вернулись к нормальной жизни", - заявил Кличко.

Позже глава города написал в своем Телеграме, что власти возьмут расходы на проведение ремонта в новых квартирах пострадавших на себя.

"Город работает над оперативным восстановлением документов пострадавших жильцов дома на Позняках, где в минувшее воскресенье произошел взрыв, - чтобы люди быстрее получили денежные компенсации, которые уже выделила столичная власть (от 50 до 100 тысяч гривен на семью). Только что встретился с пострадавшими жителями.

Относительно нового жилья, сертификаты на которое должен выдать пострадавшим президент Украины, в случае необходимости проведения там ремонта, городская власть возьмет на себя решение этого вопроса", - написал Кличко.

Напомним, во время заседания Кабинета Министров сегодня премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство поможет купить квартиры пострадавшим в результате взрыва в многоэтажке на Позняках.

Трагедия произошла утром 21 июня в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме, где произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Как отмечалось, без жилья остались 125 человек. В результате инцидента повреждено 40 квартир.