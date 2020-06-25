Жертве изнасилования в полицейском отделе Кагарлыка 26-летней Неле Погребицкой предоставлена личная охрана, а в доме потерпевшей установлена тревожная кнопка для немедленного вызова полиции. Об этом сообщается на сайте МВД.



"Пострадавшей от насильственных действий полицейских в Кагарлыке была предоставлена личная охрана. Соответствующий приказ подписал глава полиции Киевскойй области Андрей Небитов 17 июня. Организация обеспечения охраны возложена на полк полиции особого назначения полиции Киевской области", - говорится в сообщении.



Уточняется, что в собственноручно написанном заявлении потерпевшая указала необходимость обеспечения ей мер безопасности "при необходимости и во время судебных заседаний".



В связи с этим для немедленного вызова правоохранителей девушка может воспользоваться тревожной кнопкой (специальным средством оповещения об опасности), которая установлена у нее дома.



"Вместе с тем, полиция Киевской области готова обеспечить потерпевшей круглосуточную охрану", - написали в пресс-службе.

Напомним, о необходимости предоставления Погребицкой охраны сегодня заявили ее новые адвокаты. По их словам, девушка боится за свою жизнь.

Также мы сообщали, что суд оставил под стражей копов, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке.