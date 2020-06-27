Пока ЕС не открывает границы для украинцев из-за плохой ситуации с коронавирусом, с 1 июля можно будет отдохнуть в Турции, а 26 июня вылетел первый чартер в Албанию, также идут переговоры с Египтом.

По прогнозам экспертов, турецкое направление может стать этим летом самым востребованным, учитывая, что большинство других ключевых туристических направлений (в первую очередь в Европе) пока закрыто.

Что изменится в привычном отдыхе в Турции и во сколько он обойдется, выясняла "Страна".

Без карантина, а у кого температура - тест

В мирные времена украинцы на заграничный отдых тоже чаще всего ездили в Турцию (1,5 миллиона человек в прошлом году), а еще в Болгарию, Албанию, Египет, Хорватию и Черногорию.

Но в этом году, даже несмотря на снижение страновой конкуренции, спрос на "берег турецкий" может уменьшиться - одни экономят, другие просто боятся лететь из-за эпидемии. В этом году, по прогнозам, за границу отправится, как минимум, в полтора раза меньше украинских туристов по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, для тех, кто таки собрался отдохнуть за границей, особой альтернативы кроме старой доброй Турции (и вскоре еще Египта) пока нет.

Анкара открывает границы для иностранных туристов с 1 июля. Перевозчики уже планируют первые чартеры.

"В начале июля планируем первый рейс в турецкую Анталию, а в середине июля - в Египет", - рассказывает нам генеральный директор авиакомпании Windrose Владимир Каменчук.

На самом первом рейсе в Турцию полетит несколько десятков турагентов, чтобы самим посмотреть, как будут проходить все процедуры в аэропорту и отелях.

В самолете весь полет нужно будет находиться в маске (за отказ надеть - штраф), а алкоголь не будет наливать.

До прохождения зоны паспортного контроля туристы смогут приобрести страховку на случай коронавируса.

Из хороших новостей - карантин по прилету проходить не надо, а тесты будут делать только тем, у кого высокая температура (выше 37,8).

В аэропортах Стамбула, Антальи, Измира и Даламана откроют центр тестирования на COVID-19.

"Это будет бесплатный экспресс-тест на коронавирус, и в случае позитивного результата туриста отправят в больницу, а дальше или оставят там (если состояние критичное) или поселят в отель, в специальный изолированный номер, а местный врач, который теперь есть при каждом отеле, будет наблюдать за состоянием, приносить еду. В теории они должны будут просидеть весь отдых в самоизоляции, а как оно будет на практике, неясно. Тут уже, наверное, надо рассчитывать на сознательность каждого", - рассказал нам сотрудник пограничной службы аэропорта Анталии Али.

Откроется только половина отелей

В Турции в этом году открывается лишь часть отелей - только те, которые получили специальный сертификат безопасного туризма, то есть подготовились к приему гостей в условиях пандемии (некоторым отелям, особенно небольшим "четверкам", невыгодно начинать сезон из-за новых ограничений, например, можно будет заполнять не больше 60% номеров, да и расходы на программу сертификации немалые).

Пока на Анталийском побережье отдыхают только турки, но с июля ждут иностранцев

Пр прогнозам турецкого министра туризма Мехмета Нури Эрсоя, в лучшем случае откроется 50-60% гостиниц.

"Турция – самая безопасная страна по числу сертифицированных объектов размещения европейского уровня", - уверяет министр.

А вице-президент Федерации отелей Турции Таджеддин Озден заявляет, что много европейцев бронируют на июль-август, в основном из Великобритании, Германии, Нидерландов.

Сам отдых в Турции будет не таким, к какому привыкли туристы.

В входа в отели будут измерять температуру в тепловизорной камере, повсюду будут стоять санитайзеры.

Из главных новинок - не будет ключей в номера, а войти можно будет с помощью загруженного на рецепции на телефон QR-кода, который автоматически должен считываться у двери.

В комнате все электронные кнопки и кондиционер будут управляться также без прикосновения, тем же QR-кодом.

Еда и напитки - из рук официантов

Другое важное нововведение касается системы питания "все включено", из-за которой многие любят Турцию.

"Теперь еду нельзя будет набирать с тарелки самим, накладывать ее будет официант в перчатках и маске, а сами блюда будут за стеклянными панелями. Гости в ресторане также обязаны находиться в масках, и снимать лишь во время приема пищи. Также не будет ни кофемашин, ни автоматов по выдаче напитков. Все будет подавать персонал, посуда в основном будет одноразовая", - рассказал "Стране" Тахир Башарир, представитель одного из крупных турецких туристических операторов.

Упразднение самообслуживания понравится далеко не всем, те, кто раньше набирал на шведском столе всего и побольше, наверняка разочаруются, но, говорят турецкие отельеры, таковы новые реалии.

"Зато есть и плюсы - отели станут еще чище и не будут такими переполненными. Во-первых, из-за требований по неполной загрузке, а во-вторых часть туристов в этом году откажется от отдыха из-за боязни коронавируса", - говорит Башарир.

Впрочем, даже при меньшей загрузке отелей, пока неясно, как будет на деле с соблюдением дистанции в отелях. На пляжах лежаки должны быть расставлены не ближе, чем на 1,5 метра друг к другу.

Будут ограничения в посещениях СПА центров и тренажерных залов при отелях - не дольше, чем на 30-45 минут. Часть анимации, детские клубы сократят, вечерние шоу отменят.

Цены - прежние

Что касается цен на туры, то в целом они останутся, как раньше.

"Часть отелей делает скидки около 30% (то есть на июль продают по майским ценам), но большинству это невыгодно из-за "коронавирусных" расходов, к тому же два месяца сезона просто потеряны. Себестоимость туров выросла из-за противоэпидемической подготовки. С другой стороны, повышать цены тоже не могут - спрос и так упал. К тому же, турецкие власти дотируют туристический бизнес из-за пандемии", - говорит Башарир.

То же касается и чартерных перелетов - цены, по словам перевозчиков, не изменятся, благодаря удешевлению авиационного топлива.

С ним солидарны украинские турэксперты.

"Цены на туры остались на прежнем уровне", - сказал "Стране" президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

Председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха также не ожидает ни подорожания, ни удешевления туристических услуг.

Опрошенные нами туроператоры признаются, что пока бронирования очень вяло.

"Многие еще боятся, не уверены, что рейс, например, не отменят. А так недельный тур на двоих в Анталию будет стоить в среднем 1,3-1,5 тыс. долларов. Есть и отдельные выгодные предложения. Например, 5-звездочный Titanic Deluxe Bodrum продают по цене 3 тыс грн в сутки - со скидкой почти в 50%. Но в основном дорогие отели не снижают цены", - рассказал нам представитель одного из крупных туроператоров Владимир Завадский.

Кстати, не поменял ценовой политики и люксовый отель Lujo в Бодруме, где в конце апреля прошлого года отдохнул Зеленский с семьей через неделю после победы на выборах, не дождавшись инаугурации.

В этом отеле стандартный номер как стоил 4,5 тыс. долларов в неделю, а вилла - 15 тыс. долларов, так и стоит (сам Зе, как рассказывали в отеле, останавливался в отдельной вилле с частным бассейном и круглосуточным обслуживанием, которая стоит около 5 тысяч долларов в сутки, он отдыхал трое суток).

Люксовые отели, как Lujo в Бодруме, где отдыхал после победы Зе, не снижают цены

Ситуация с ценами, впрочем, может еще поменяться.

"Если много отелей не откроется или еще закроется, а предложение будет ниже спроса, то, конечно, путевки подорожают", - говорит нам Башарир.

"Летом цены на туры будут такими же, как до пандемии, а вот бархатный сезон, скорее всего, подорожает. В сентябре-начале октября, когда люди поймут, что можно лететь, что полет не отменят. Перед покупкой тура нужно внимательно читать условия на случай переноса поездки и возврата денег, если снова введут карантин", - говорит Завадский.