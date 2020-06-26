Мятно-имбирный лимонад освежит в жару. Фото: treska.com.ua
Мятно-имбирный лимонад освежит в жару. Фото: treska.com.ua

В летнюю жару рекомендуют увеличить потребление жидкости для хорошего самочувствия. Простой, вкусный и здоровый способ утолить жажду - это стакан прохладного лимонада, который вполне можно сделать в домашних условиях.

Собрали пять простых рецептов освежающего летнего напитка от известных кулинаров и блогеров.

1. Лимонад с базиликом

Этот рецепт от телеведущей, судьи МастерШефа Татьяны Литвиновой. Чтобы его приготовить подготовьте:

  • Фиолетовый базилик - 1 средний пучок
  • Лимон - 1 шт
  • Кипяток - 1 л
  • Лед - 1 кг
  • Мед - 2 ст л

Приготовление:

  1. Разрежьте лимон. Выдавите сок и процедите.
  2. Добавьте половинки лимона, веточки базилика и залейте кипятком.
  3. Минут через 40 добавьте мед, затем лед. Оставьте еще на 30 минут.
  4. Процедите и подавайте украсив листиками свежего базилика

Лимонад из базилика

Лимонад из базилика. Фото: GlobalCook

2. Имбирный лимонад с мятой

Простым классическим рецептом лимонада поделилась в своем блоге Treska.com.ua эксперт по быстрой и вкусной еде Дарья Дорошевич.

Ингредиенты:

  • Корень имбиря - 2 см
  • Лайм - 1 шт
  • Мед - 2 ст л (или сироп агавы)
  • Питьевая негазированная вода - 1 л

Приготовление:

  1. Натереть имбирь на крупной терке. Добавить мед, залить 200 мл воды и медленно подогреть на плите до растворения меда.
  2. Снять с огня. Дать полностью остыть, после чего процедить жидкость, выбросив имбирь.
  3. Добавить в имбирный настой сок половинки лайма. Залить оставшейся холодной водой. Добавить кружочки второй половинки лайма и можно подавать.

Имбирный лимонад

Имбирный лимонад. Фото: treska.com.ua

3. Арбузный лимонад с кокосовой водой

Этот необычный лимонад из нескольких ингредиентов предложил блогер Энди шеф (Андрей Рудьков).

Для приготовления вам понадобятся:

  • Арбуз 1 кг
  • Кокос - 1 шт
  • Лимон - 1 шт
  • Малина - 300 гр
  • Мед - по вкусу

Арбузный лимонад

Ингредиенты для будущего лимонада. Фото: andychef.ru

Пошаговое приготовление:

  1. Нарежьте арбуз кубиками без косточек
  2. Выжмите сок лимона
  3. Раскройте кокос и вылейте в блендер жидкость из него. Для аромата можно добавить немного мякоти. Если под рукой нет кокоса можно заменить его кооксовой водой из бутылки.

Рецепт лимонада с арбузом и кокосом

Кокос для лимонада. Фото: andychef.ru

3. Добавьте в чашу блендера лимонный сок, мякоть арбуза и малину. Взбивайте минуту-полторы до однородного пюре

4. Готовую смесь процедите через сито, чтобы избавиться от косточек малины и волокон арбуза. Если напиток слишком кислый - добавьте мед по вкусу

5. Подавайте со льдом, разбавив несладкой газировкой.

Рецепт лимонада

Готовый лимонад с арбузом и кокосом. Фото: andychef.ru

4. Огуречный лимонад

Еще один необычный рецепт освежающего напитка - огуречный лимонад. Чтобы его приготовить запаситесь следующими ингредиентами:

  • Огурцы - 400 гр и один для подачи
  • Лимон - 4 шт и половинка лимона для подачи
  • Мята - 3-4 веточки
  • Сахар - 4-7 ст.л (по вкусу)
  • Вода газированная - 2 л
  • Лед - 10 кубиков

Лимонад из огурцов

Ингредиенты напитка. Фото: iamcook.ru

Приготовление:

  1. В чашу блендера положите нарезанные кусочками огурцы и мяту, сок четырех лимонов, сахар и две чашки воды. Взбивайте несколько минут до получения однородной массы.
  2. Процедите через ситечко и перелейте в кувшин. 
  3. Добавьте лед, нарезанные кружочками лед и огурец для украшения, листки мяты. И можно подавать к столу.

Огуречный лимонад

Готовый огуречный лимонад. Фото: iamcook.ru

5. Клубнично-малиновый лимонад с базиликом

Клубнично-малиновый лимонад с базиликом предлагает кулинарный проект Юлии Высоцкой "Едим дома".

Ингредиенты:

  • Клубника - 200 гр
  • Лайм - 3 шт
  • Базилик - 1 горсть
  • Вода - 1,2 л
  • Сахар - 100 гр
  • Малина - 125 гр

Приготовление:

  1. Нарезать клубнику
  2. Выдавить сок лаймов
  3. Измельчить базилик
  4. Смешать воду с сахаром. Добавить туда клубнику, малину, базилик, влить сок лайма. Размешать. Добавить лед в кувшин и можно подавать.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.