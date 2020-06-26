В летнюю жару рекомендуют увеличить потребление жидкости для хорошего самочувствия. Простой, вкусный и здоровый способ утолить жажду - это стакан прохладного лимонада, который вполне можно сделать в домашних условиях.

Собрали пять простых рецептов освежающего летнего напитка от известных кулинаров и блогеров.

1. Лимонад с базиликом

Этот рецепт от телеведущей, судьи МастерШефа Татьяны Литвиновой. Чтобы его приготовить подготовьте:

Фиолетовый базилик - 1 средний пучок

Лимон - 1 шт

Кипяток - 1 л

Лед - 1 кг

Мед - 2 ст л

Приготовление:

Разрежьте лимон. Выдавите сок и процедите. Добавьте половинки лимона, веточки базилика и залейте кипятком. Минут через 40 добавьте мед, затем лед. Оставьте еще на 30 минут. Процедите и подавайте украсив листиками свежего базилика

Лимонад из базилика. Фото: GlobalCook

2. Имбирный лимонад с мятой

Простым классическим рецептом лимонада поделилась в своем блоге Treska.com.ua эксперт по быстрой и вкусной еде Дарья Дорошевич.

Ингредиенты:

Корень имбиря - 2 см

Лайм - 1 шт

Мед - 2 ст л (или сироп агавы)

Питьевая негазированная вода - 1 л

Приготовление:

Натереть имбирь на крупной терке. Добавить мед, залить 200 мл воды и медленно подогреть на плите до растворения меда. Снять с огня. Дать полностью остыть, после чего процедить жидкость, выбросив имбирь. Добавить в имбирный настой сок половинки лайма. Залить оставшейся холодной водой. Добавить кружочки второй половинки лайма и можно подавать.

Имбирный лимонад. Фото: treska.com.ua

3. Арбузный лимонад с кокосовой водой

Этот необычный лимонад из нескольких ингредиентов предложил блогер Энди шеф (Андрей Рудьков).

Для приготовления вам понадобятся:

Арбуз 1 кг

Кокос - 1 шт

Лимон - 1 шт

Малина - 300 гр

Мед - по вкусу

Ингредиенты для будущего лимонада. Фото: andychef.ru

Пошаговое приготовление:

Нарежьте арбуз кубиками без косточек Выжмите сок лимона Раскройте кокос и вылейте в блендер жидкость из него. Для аромата можно добавить немного мякоти. Если под рукой нет кокоса можно заменить его кооксовой водой из бутылки.

Кокос для лимонада. Фото: andychef.ru

3. Добавьте в чашу блендера лимонный сок, мякоть арбуза и малину. Взбивайте минуту-полторы до однородного пюре

4. Готовую смесь процедите через сито, чтобы избавиться от косточек малины и волокон арбуза. Если напиток слишком кислый - добавьте мед по вкусу

5. Подавайте со льдом, разбавив несладкой газировкой.

Готовый лимонад с арбузом и кокосом. Фото: andychef.ru

4. Огуречный лимонад

Еще один необычный рецепт освежающего напитка - огуречный лимонад. Чтобы его приготовить запаситесь следующими ингредиентами:

Огурцы - 400 гр и один для подачи

Лимон - 4 шт и половинка лимона для подачи

Мята - 3-4 веточки

Сахар - 4-7 ст.л (по вкусу)

Вода газированная - 2 л

Лед - 10 кубиков

Ингредиенты напитка. Фото: iamcook.ru

Приготовление:

В чашу блендера положите нарезанные кусочками огурцы и мяту, сок четырех лимонов, сахар и две чашки воды. Взбивайте несколько минут до получения однородной массы. Процедите через ситечко и перелейте в кувшин. Добавьте лед, нарезанные кружочками лед и огурец для украшения, листки мяты. И можно подавать к столу.

Готовый огуречный лимонад. Фото: iamcook.ru

5. Клубнично-малиновый лимонад с базиликом

Клубнично-малиновый лимонад с базиликом предлагает кулинарный проект Юлии Высоцкой "Едим дома".

Ингредиенты:

Клубника - 200 гр

Лайм - 3 шт

Базилик - 1 горсть

Вода - 1,2 л

Сахар - 100 гр

Малина - 125 гр

Приготовление: