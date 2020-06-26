В летнюю жару рекомендуют увеличить потребление жидкости для хорошего самочувствия. Простой, вкусный и здоровый способ утолить жажду - это стакан прохладного лимонада, который вполне можно сделать в домашних условиях.
Собрали пять простых рецептов освежающего летнего напитка от известных кулинаров и блогеров.
1. Лимонад с базиликом
Этот рецепт от телеведущей, судьи МастерШефа Татьяны Литвиновой. Чтобы его приготовить подготовьте:
- Фиолетовый базилик - 1 средний пучок
- Лимон - 1 шт
- Кипяток - 1 л
- Лед - 1 кг
- Мед - 2 ст л
Приготовление:
- Разрежьте лимон. Выдавите сок и процедите.
- Добавьте половинки лимона, веточки базилика и залейте кипятком.
- Минут через 40 добавьте мед, затем лед. Оставьте еще на 30 минут.
- Процедите и подавайте украсив листиками свежего базилика
Лимонад из базилика. Фото: GlobalCook
2. Имбирный лимонад с мятой
Простым классическим рецептом лимонада поделилась в своем блоге Treska.com.ua эксперт по быстрой и вкусной еде Дарья Дорошевич.
Ингредиенты:
- Корень имбиря - 2 см
- Лайм - 1 шт
- Мед - 2 ст л (или сироп агавы)
- Питьевая негазированная вода - 1 л
Приготовление:
- Натереть имбирь на крупной терке. Добавить мед, залить 200 мл воды и медленно подогреть на плите до растворения меда.
- Снять с огня. Дать полностью остыть, после чего процедить жидкость, выбросив имбирь.
- Добавить в имбирный настой сок половинки лайма. Залить оставшейся холодной водой. Добавить кружочки второй половинки лайма и можно подавать.
Имбирный лимонад. Фото: treska.com.ua
3. Арбузный лимонад с кокосовой водой
Этот необычный лимонад из нескольких ингредиентов предложил блогер Энди шеф (Андрей Рудьков).
Для приготовления вам понадобятся:
- Арбуз 1 кг
- Кокос - 1 шт
- Лимон - 1 шт
- Малина - 300 гр
- Мед - по вкусу
Ингредиенты для будущего лимонада. Фото: andychef.ru
Пошаговое приготовление:
- Нарежьте арбуз кубиками без косточек
- Выжмите сок лимона
- Раскройте кокос и вылейте в блендер жидкость из него. Для аромата можно добавить немного мякоти. Если под рукой нет кокоса можно заменить его кооксовой водой из бутылки.
Кокос для лимонада. Фото: andychef.ru
3. Добавьте в чашу блендера лимонный сок, мякоть арбуза и малину. Взбивайте минуту-полторы до однородного пюре
4. Готовую смесь процедите через сито, чтобы избавиться от косточек малины и волокон арбуза. Если напиток слишком кислый - добавьте мед по вкусу
5. Подавайте со льдом, разбавив несладкой газировкой.
Готовый лимонад с арбузом и кокосом. Фото: andychef.ru
4. Огуречный лимонад
Еще один необычный рецепт освежающего напитка - огуречный лимонад. Чтобы его приготовить запаситесь следующими ингредиентами:
- Огурцы - 400 гр и один для подачи
- Лимон - 4 шт и половинка лимона для подачи
- Мята - 3-4 веточки
- Сахар - 4-7 ст.л (по вкусу)
- Вода газированная - 2 л
- Лед - 10 кубиков
Ингредиенты напитка. Фото: iamcook.ru
Приготовление:
- В чашу блендера положите нарезанные кусочками огурцы и мяту, сок четырех лимонов, сахар и две чашки воды. Взбивайте несколько минут до получения однородной массы.
- Процедите через ситечко и перелейте в кувшин.
- Добавьте лед, нарезанные кружочками лед и огурец для украшения, листки мяты. И можно подавать к столу.
Готовый огуречный лимонад. Фото: iamcook.ru
5. Клубнично-малиновый лимонад с базиликом
Клубнично-малиновый лимонад с базиликом предлагает кулинарный проект Юлии Высоцкой "Едим дома".
Ингредиенты:
- Клубника - 200 гр
- Лайм - 3 шт
- Базилик - 1 горсть
- Вода - 1,2 л
- Сахар - 100 гр
- Малина - 125 гр
Приготовление:
- Нарезать клубнику
- Выдавить сок лаймов
- Измельчить базилик
- Смешать воду с сахаром. Добавить туда клубнику, малину, базилик, влить сок лайма. Размешать. Добавить лед в кувшин и можно подавать.