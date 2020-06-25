Кабинет министров обеспечит возможность сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО) тем выпускникам, которые не смогли попасть на основную сессию из-за наводнений в Западной Украине.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Кабинета министров Украины в четверг, 25 июня.

"Дети, которые не смогут пройти ВНО из-за паводков и затопления, обязательно это сделают позже. На Ивано-Франковщине, по предварительным данным, семеро детей не смогли добраться до пункта, где сдают экзамен по математике. Этим детям мы предоставим индивидуальную возможность сдать все экзамены и, конечно, поддержим их и их семьи. Мы для них проведем отдельную сессию", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, он поручил и.о. министра образования и науки Любомире Мандзий взять под личный контроль ситуацию с проведением ВНО для детей, которые пострадали от наводнений.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить госпожу Любомиру Мандзий, всех работников министерства, и работников Центра качества оценивания образования. Несмотря на все трудности, вызванные пандемией, а теперь еще и стихией, вы смогли достойно организовать процесс. Наши дети смогут в этом году так же честно вступить в вузы на основе своих знаний. Также благодарен Министерству здравоохранения и главному государственному санитарному врачу за сотрудничество с Министерством образования и науки. Убежден, благодаря этой слаженной работе процесс ВНО будет безопасным для выпускников, их родителей и преподавателей. Прошу сейчас не отпускать ситуацию и держать ее под контролем, несмотря на рост случаев заболевания коронавирусом. Очень важно сейчас в первую очередь соблюдать меры безопасности для детей, которые сдают ВНО", - заключил Шмыгаль.

Напомним, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях продолжаются интенсивные осадки, которые привели к масштабным дождевым паводкам. За несколько дней фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Из-за этого в населенных пунктах, пострадавших от наводнения, отменяют проведение ВНО.