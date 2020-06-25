На вчерашнем Параде Победы в Москве в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем. 15-летний юноша вызвал волну восторга в соцсети Twitter.

Пользовательницы микроблога принялись признаваться ему в симпатиях или даже в любви.

"Выпила бокал вина, теперь сижу и думаю, как же сложно, когда расстояние разделяет с любимым человеком. Вот я сейчас в Екатеринбурге, а Коля Лукашенко в Москве", - написала alive_fatality.

"Я не могу, почему Коля Лукашенко такой красивый..." - вторит ей девушка с ником sssnikass.

Еще одна дама, DashaHda, заметила, что Коля похож на принца Уильяма в том же возрасте.

Многие девушки стали называть Николая "краш" – на сленге это человек, который очень нравится.

"Мне одной сын Трампа кажется обычным? А Коля Лукашенко реально краш", - заметила muffin. "окей, я почти целый день молчала, но теперь я скажу: Коля Лукашенко краш и все тут", - высказалась еще одна барышня.

Некоторые даже признались, что смотрели парад только ради Коли, а также выражали готовность немедленно рвануть к нему в Москву.

Одна из пользовательниц пошутила: "А если я умею жарить картошку, ко мне приедет Коля Лукашенко, или нужна другая техника призыва?"

Первое появление Николая на публичном мероприятии состоялось в апреле 2008 года, когда мальчику было три года и семь месяцев. Вместе с отцом он принял участие в республиканском субботнике на стройплощадке "Минск-Арены". Теперь Коля постоянно сопровождает отца в официальных поездках.

Коля, как и его отец, увлекается спортом: хоккеем, биатлоном и лыжами. Также он играет на фортепиано.

Кроме Николая, у президента Белоруссии есть двое взрослых сыновей: 45-летний Виктор и 40-летний Дмитрий. Их родила Галина Лукашенко (Желнерович), с которой Александр Григорьевич не живет с момента избрания президентом. Имя матери Николая Лукашенко пока не разглашает. Ходят слухи, что ею является Ирина Абельская, которая была личным врачом главы государства.

Ранее "Страна" писала, что Лукашенко не захотел становиться рядом с Путиным на возложении цветов во время Парада Победы.

Также мы цитировали признание Коли, сделанное три года назад, о том, что он не хочет быть президентом.