Кабмин утвердил постановление о введении в Украине электронного резидентства, позволяющего иностранцам открывать счета онлайн прямо из-за рубежа. Таким образом е-резидентство станет доступным с 1 июля.

Решение принято на заседании правительства в четверг, 25 июня.

В пояснительной записке говорится, что целью документа является внедрение механизма приобретения заинтересованными иностранцами и лицами без гражданства статуса электронного резидента.

"Это будет происходить без необходимости приезда в Украину путем предоставления возможностей получать в режиме онлайн административные услуги и осуществлять другие действия как в Украине, так и за ее пределами", - пояснили в правительстве.

Электронный резидент сможет открыть счет в банке и получать в режиме онлайн административные услуги, заключать электронные договора.

В Кабмине убеждены, что это сделает более привлекательным инвестиционный климат в Украине, активизирует его и поспособствует дальнейшему развитию национальной экономики, увеличению ВВП и росту поступлений в госбюджет.

Е-резидентство - особый статус иностранного гражданина в Украине, который открывает ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых сделок, а также предоставляет ему возможность дистанционно основывать и вести бизнес в Украине.

"Первыми е-резидентами видим иностранных IТ-специалистов, работающих на украинские компании, а также специалистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус е-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке", - заявил вице-премьер, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

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