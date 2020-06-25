Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал жестокое избиение в Харькове активиста партии Анатолия Шария. По его словам, власти Украины должны навести порядок на улицах и приструнить радикалов, иначе "Оппоплатформа" будет создавать народные дружины для самообороны.

Об этом депутат заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Рабиновича, под видом патриотических организаций в Украине организовываются бандитские отряды с фашистским уклоном и идеологией. "Они либо крышуют, либо наезжают, либо отжимают", сказал Рабинович. Он заявил, что его политсила не даст "спустить дело" как обычное хулиганство.

"Я вижу два варианта развития событий: либо власть наведет порядок на улицах, либо мы должны осознать, что ждать спасения нам не от кого и самим организовывать народные дружины самообороны от этих бандитов. А запугивать и убивать нас по одному мы не дадим", – предупредил Рабинович .



Он также напомнил, что избиение неугодных оппонентов применялось в фашистской Германии.

"Если раньше радикалы прятались, то сегодня они открыто говорят: "Да, мы идем убивать!". И это можно увидеть в каждом обращении Нацкорпуса", – отметил он.

Нардеп призвал президента Украины Владимира Зеленского "отвлечься от записывания видеороликов, собрать силовиков на совещание и навести порядок в стране".

"Страна" писала об избиении члена "Партии Шария". Как мы рассказывали, молодого мужчину били по голове битами.

Мы также сообщали, что полиция открыла уголовное дело в связи с нападением.