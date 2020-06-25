Израильское правительство продлило запрет на въезд в страну иностранцев до 1 августа.

Об этом сообщили израильские СМИ в четверг, 25 июня, передает "Интерфакс".

Отмечается, что данное решение связано со стремительным ростом количества больных коронавирусом в Израиле.

По информации Минздрава, в течение последних суток в Израиле зафиксировали 473 новых случая инфицирования коронавирусом. Подобного не наблюдалось с 22 апреля, когда было диагностировано 556 новых случаев заражения коронавирусом.

По информации на 25 июня, число подтвержденных случаев Covid-19 в Израиле достигло 22 тыс. 139 человек.

Напомним, запрет на въезд в страну для иностранцев был введен в середине марта.

Как мы писали, в Израиле впервые в мире начали испытания пассивной вакцины от коронавируса.