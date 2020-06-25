Уже к вечеру четверга, 25 июня, "Укрзализныця" планирует возобновить железнодорожное сообщение пригородных поездов в Ивано-Франковской области. Первый поезд "Коломыя-Снятин" будет отправлен уже в 20:16, а в пятницу, 26 июня, будет восстановлено движение поезда Ивано-Франковск-Яремча. Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".



Как уточнили в ведомстве, масштабные наводнения повредили 14 участков железнодорожного пути. По состоянию на утро 25 июня ликвидированы последствия паводка на 9 таких участках. Основные работы проводились в районе Днестровско-Прутского бассейна.



Восстановительные работы уже завершены на перегонах Делятин-Яремча, Яремча-Микуличин, Долина-Выгода. Продолжаются работы на перегонах Микуличин-Ворохта, Бурштын-Галич, Калуш-Бочаров и Заболотов-Видинев.



Все работы по восстановлению инфраструктуры планируют завершить 25 июня до 22:00.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Укрпочте" предупредили, что из-за наводнения не смогут доставлять письма и пенсии по Западной Украине.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области наводнение добралось до коронавирусной больницы.