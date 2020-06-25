В Украине больше не будут продавать с аукциона животных, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы.

Соответствующее постановление принял Кабмин, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Так, в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы, вносятся изменения. Сейчас животных, которых забирают у хозяев, продают с аукциона.

А отныне коты, собаки и другие домашние питомцы будут безвозмездно передаваться приютам или другим учреждениям для содержания. Диких животных будут безвозмездно передавать приютам, зоологическим паркам или другим учреждениям.

"До сегодняшнего дня правила, регулирующие конфискацию имущества по решению суда, не предусматривали никаких особенностей для ситуаций, когда конфисковывать приходилось диких или домашних животных (например, за ненадлежащее обращение). Применялась общая процедура - конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе. Смысла в такой "конфискации" было крайне мало. Часто животное за копейки выкупал предыдущий владелец (который с ним неподобающе вел себя до этого). А даже если животное доставалась кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благосостоянии животных речь не шла. Сегодня мы проблему решили. Продажи диких и домашних животных через аукционы больше не будет", - сказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, проблема была крайне актуальной - продажи на аукционе ожидали 3 лева (Риччи, Витольд, Багира), 6 медведей (Балу, Маша, Мальвина, Анна, Потап, Тимоша), несколько питонов и собака.

Кроме этого, постановление предусматривает, что нереализованные в порядке, установленном Законом Украины "Об исполнительном производстве", сельскохозяйственные животные безвозмездно передаются физическим или юридическим лицам в соответствии с установленным порядком.

Напомним, недавно на интернет-платформе "СЕТАМ", которая подчиняется Минюсту, провели торги по продаже пит-бультерьера, конфискованного у владельца.

Оказалось, что собаку по имени Тора выкупила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.