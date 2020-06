Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе после ослабления карантина фиксируется всплеск новых случаев заражения коронавирусом.

Отрывок выступления чиновника ВОЗ опубликовало в своем Twitter новостное агентство AFP.

"За минувшие две недели в 30 странах наблюдалось увеличение числа новых случаев. В 11 из этих стран ускоренные темпы передачи привели к новой волне, которая, если ее не остановить, вновь поставит системы здравоохранения Европы на грань коллапса", - сказал Клюге.

Правда, при этом он почему-то не назвал ни одной страны в качестве примера.

