Центральная избирательная комиссия во время очередного заседания 25 июня признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Сергея Евтушка вместо сложившей полномочия Ольги Бельковой.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в четверг.

"Верховная Рада Украины своим постановлением, поступившим в ЦИК, досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Бельковой О.В., избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий", - говорится в сообщении.

В связи с этим Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Евтушка Сергея Николаевича, 1973 года рождения, который проживает в городе Сарны Сарненского района Ровенской области, члена политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", включенного в ее избирательный список под № 25.

Как известно, Евтушок был народным депутатом 8 созыва. Избран в 2014 году от ВО "Батькивщина" по округу №156 (Ровенская область). Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта. В 2019 году баллотировался в народные депутаты Украины 9 созыва от партии "Батькивщина" на внеочередных парламентских выборах 2019 года, №25 в списке как член партии. Член Политического Совета ВО "Батькивщина".

Напомним, 18 июня на заседании Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Батькивщина" Ольги Бельковой.

Как стало известно, после этого Белькова стала топ-менеджером Оператора ГТС Украины.